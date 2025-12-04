Şirket Dizini
BenchSci
BenchSci Yazılım Mühendisi Maaşlar

BenchSci şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$149K tutarındadır. BenchSci şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Medyan Paket
company icon
BenchSci
Full-Stack Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
$108K
Seviye
Senior
Temel maaş
$108K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir BenchSci?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

BenchSci şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

BenchSci şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$204,347 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BenchSci şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$148,820 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

