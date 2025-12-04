Şirket Dizini
BenchSci
BenchSci Veri Bilimci Maaşlar

BenchSci şirketinde in Canada ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına CA$35.2K ile CA$49.3K arasında değişmektedir. BenchSci şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$27.5K - $32K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$25.4K$27.5K$32K$35.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

BenchSci şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

BenchSci şirketindeki in Canada Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$49,252 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BenchSci şirketinde Veri Bilimci rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$35,180 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

