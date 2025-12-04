Şirket Dizini
Benchling
Benchling Yazılım Mühendisi Maaşlar

Benchling şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $198K ile L5 için year başına $483K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $315K tutarındadır. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
L1(Giriş Seviyesi)
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
L2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
L3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
L4
$356K
$215K
$140K
$333
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Benchling şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Benchling şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $482,658 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Benchling şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $301,901 tutarındadır.

