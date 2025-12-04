Şirket Dizini
Benchling
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Gelir Operasyonları

  • Tüm Gelir Operasyonları Maaşları

Benchling Gelir Operasyonları Maaşlar

Benchling şirketinde ortalama Gelir Operasyonları toplam tazminatı year başına $116K ile $163K arasında değişmektedir. Benchling şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$126K - $147K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$116K$126K$147K$163K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Gelir Operasyonları maaş bilgisis için Benchling kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Benchling şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Gelir Operasyonları tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Benchling şirketindeki Gelir Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $163,030 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Benchling şirketinde Gelir Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $116,450 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Benchling için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Cohesity
  • Mapbox
  • LogDNA
  • Sourcegraph
  • mParticle
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/revops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.