Bench Accounting
Bench Accounting Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Bench Accounting şirketinde in Canada Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına CA$106K tutarındadır. Bench Accounting şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
Bench Accounting
Product Designer
Vancouver, BC, Canada
Yıllık toplam
$76.5K
Seviye
Senior
Temel maaş
$76.5K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Bench Accounting?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
SSS

Bench Accounting şirketindeki in Canada Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$125,065 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bench Accounting şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$105,826 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

