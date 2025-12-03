Şirket Dizini
BEN
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimi Müdürü

  • Tüm Veri Bilimi Müdürü Maaşları

BEN Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

BEN şirketinde in United States ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına $180K ile $257K arasında değişmektedir. BEN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$207K - $242K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$180K$207K$242K$257K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Veri Bilimi Müdürü maaş bilgisis için BEN kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir BEN?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimi Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

BEN şirketindeki in United States Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $257,400 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BEN şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $180,400 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    BEN için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Abstract
  • Intersection
  • Intermedia
  • Mozilla
  • Genentech
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ben/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.