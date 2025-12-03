Şirket Dizini
Belvedere Trading
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

Belvedere Trading Veri Bilimci Maaşlar

Belvedere Trading şirketinde in United States Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına $240K tutarındadır. Belvedere Trading şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
Belvedere Trading
Quantitative Researcher
Chicago, IL
Yıllık toplam
$240K
Seviye
L2
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$90K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Belvedere Trading?
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimci tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Belvedere Trading şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $360,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Belvedere Trading şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $240,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Belvedere Trading için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Vista Equity Partners
  • Bank of America Merrill Lynch
  • TD Ameritrade
  • MassMutual
  • Susquehanna International Group
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/belvedere-trading/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.