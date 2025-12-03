Şirket Dizini
BELLA+CANVAS İnsan Kaynakları Maaşlar

BELLA+CANVAS şirketinde in Nicaragua ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına NIO 206K ile NIO 282K arasında değişmektedir. BELLA+CANVAS şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir BELLA+CANVAS?

SSS

BELLA+CANVAS şirketindeki in Nicaragua İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NIO 282,281 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BELLA+CANVAS şirketinde İnsan Kaynakları rolü in Nicaragua için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NIO 206,188 tutarındadır.

