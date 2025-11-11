Bell Integrator şirketindeki in Moscow Metro Area Frontend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 2,636,829 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.