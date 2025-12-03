Şirket Dizini
Bell Integrator
Bell Integrator İş Analisti Maaşlar

Bell Integrator şirketinde in Russia ortalama İş Analisti toplam tazminatı year başına RUB 1.91M ile RUB 2.71M arasında değişmektedir. Bell Integrator şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$27.8K - $32.9K
Russia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Bell Integrator?

SSS

Bell Integrator şirketindeki in Russia İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 2,707,436 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bell Integrator şirketinde İş Analisti rolü in Russia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 1,906,977 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

