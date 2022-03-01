Şirket Dizini
Belcan
Belcan Maaşlar

Belcan'nin maaş aralığı, alt uçta Havacılık ve Uzay Mühendisi için yıllık toplam ücrette $54,018'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $120,600'ye kadar değişir.

$160K

Makine Mühendisi
Median $105K
Yazılım Mühendisi
Median $68.9K
Havacılık ve Uzay Mühendisi
$54K

İnsan Kaynakları
Median $100K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$80.4K
Teknik Program Yöneticisi
$121K
SSS

Rolul cel mai bine plătit raportat la Belcan este Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $120,600. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Belcan este $90,200.

