Behavox
Behavox Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Behavox şirketinde in United Kingdom ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına £114K ile £156K arasında değişmektedir. Behavox şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$166K - $197K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$153K$166K$197K$209K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Behavox?

SSS

Behavox şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £155,882 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Behavox şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £113,862 tutarındadır.

