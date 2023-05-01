Şirket Dizini
Beam
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Beam Maaşlar

Beam şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $22,509 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $71,381 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Beam. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

İnsan Kaynakları
$71.4K
Ürün Tasarımcısı
$65.6K
Yazılım Mühendisi
$22.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Beam şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $71,381 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Beam şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $65,641 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Beam için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Lyft
  • PayPal
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar