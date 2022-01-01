Şirket Dizini
Beachbody
Beachbody Maaşlar

Beachbody şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $116,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $208,950 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Beachbody. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $139K
Veri Bilimci
Median $116K
Ürün Müdürü
$149K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$209K
Teknik Program Müdürü
$170K
SSS

Beachbody şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $208,950 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Beachbody şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $148,920 tutarındadır.

