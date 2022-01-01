Şirket Dizini
BD
BD Maaşlar

BD şirketinin maaşları alt seviyede Kurucu için yıllık $12,361 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $230,840 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BD. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $125K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $95K

Kalite Mühendisi

Biyomedikal Mühendisi
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
İş Analisti
Median $90K
Veri Analisti
Median $97.5K
Veri Bilimci
Median $145K
Teknik Program Müdürü
Median $205K
Proje Müdürü
Median $110K
Satış
Median $195K
Pazarlama
Median $212K
Ürün Müdürü
Median $126K
Muhasebeci
$121K
İş Operasyonları
$80.6K
Müşteri Hizmetleri
$25K
Elektrik Mühendisi
$93.3K
Mali Analист
$197K
Kurucu
$12.4K
Jeoloji Mühendisi
$94.9K
İnsan Kaynakları
$186K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $200K
Ürün Tasarımcısı
$122K
Program Müdürü
$124K
İK Uzmanı
$68.3K
Düzenleyici İşler
$90.8K
Siber Güvenlik Analisti
$209K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$231K
Çözüm Mimarı
$128K
SSS

The highest paying role reported at BD is Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $122,400.

