BCP Maaşlar

BCP şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık $13,186 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $75,745 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BCP. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $36K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $43K
İş Analisti
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$13.2K
Ürün Müdürü
$75.7K
SSS

BCP şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $75,745 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BCP şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $36,005 tutarındadır.

