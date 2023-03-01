Şirket Dizini
Şirketinizi Talep Edin

BCLC Maaşlar

BCLC'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $55,302'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $94,033'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. BCLC. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $66.9K
Muhasebeci
$59.1K
Finansal Analist
$55.3K

İnsan Kaynakları
$62.1K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$70.2K
Ürün Yöneticisi
$94K
The highest paying role reported at BCLC is Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $94,033. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCLC is $64,519.

