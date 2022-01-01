Şirket Dizini
BCG Digital Ventures
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

BCG Digital Ventures Maaşlar

BCG Digital Ventures'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $57,839'den üst uçta Girişim Sermayedarı için $327,256'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. BCG Digital Ventures. Son güncelleme: 8/11/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Ürün Yöneticisi
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Yazılım Mühendisi
Median $162K
Veri Bilimcisi
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
İnsan Kaynakları
$134K
Yönetim Danışmanı
$156K
Ürün Tasarımcısı
$111K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$166K
İşe Alım Uzmanı
$57.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$159K
UX Araştırmacısı
$121K
Girişim Sermayedarı
$327K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

The highest paying role reported at BCG Digital Ventures is Girişim Sermayedarı at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $327,256. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCG Digital Ventures is $158,547.

Öne Çıkan İşler

    BCG Digital Ventures için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Betterment
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Jefferies
  • Point72
  • DRW
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar