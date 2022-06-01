Şirket Dizini
BCE
BCE Maaşlar

BCE şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $38,868 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $125,819 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BCE. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Veri Mühendisi

Veri Bilimci
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Ürün Müdürü
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Çözüm Mimarı
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Veri Mimarı

Siber Güvenlik Analisti
Median $72.7K
İş Analisti
Median $59.3K
Satış
Median $38.9K
Veri Analisti
Median $60.8K
Mali Analист
Median $62.5K
Pazarlama
Median $60.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $108K
Ürün Tasarımcısı
Median $54.9K
Teknik Program Müdürü
Median $79.7K
Muhasebeci
$69.2K

Teknik Muhasebeci

İş Operasyonları
$62.5K
Veri Bilimi Müdürü
$108K
Pazarlama Operasyonları
$60.7K
Proje Müdürü
$79.6K
Satış Destekleme
$54.8K
SSS

BCE şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $125,819 tazminatla Ürün Müdürü at the CP4 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BCE şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $72,645 tutarındadır.

