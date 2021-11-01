Şirket Dizini
BBK Electronics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

BBK Electronics Maaşlar

BBK Electronics şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $49,757 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $233,171 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BBK Electronics. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Grafik Tasarımcı
$96.7K
Pazarlama
$74.8K
Ürün Müdürü
$233K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Yazılım Mühendisi
$49.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$83.6K
UX Araştırmacısı
$66.6K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

BBK Electronics şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $233,171 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BBK Electronics şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $79,175 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    BBK Electronics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Square
  • Stripe
  • DoorDash
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar