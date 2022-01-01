Şirket Dizini
BBC
BBC Maaşlar

BBC şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $23,231 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $137,102 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BBC. Son güncellenme: 9/5/2025

Yazılım Mühendisi
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $134K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $137K

Muhasebeci
$52.1K
İş Analisti
$89.4K
Veri Analisti
$69K
Veri Bilimci
$82.9K
İnsan Kaynakları
$66.3K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$64.7K
Makine Mühendisi
$70.2K
Ürün Tasarımcısı
$23.2K
Çözüm Mimarı
$121K
UX Araştırmacısı
$62.7K
SSS

BBC şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $137,102 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BBC şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $69,014 tutarındadır.

