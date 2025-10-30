Şirket Dizini
Bashundhara Group Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Bashundhara Group şirketinde in Bangladesh ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına BDT 2.19M ile BDT 3.12M arasında değişmektedir. Bashundhara Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

BDT 2.51M - BDT 2.93M
Bangladesh
Yaygın Aralık
Olası Aralık
BDT 2.19MBDT 2.51MBDT 2.93MBDT 3.12M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Bashundhara Group?

SSS

Bashundhara Group şirketindeki in Bangladesh Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BDT 3,119,669 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bashundhara Group şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Bangladesh için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BDT 2,186,435 tutarındadır.

