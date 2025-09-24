Şirket Dizini
Banking Circle
Banking Circle Yazılım Mühendisi Maaşlar

Banking Circle şirketinde in Denmark Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına DKK 566K tutarındadır. Banking Circle şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Yıllık toplam
DKK 566K
Seviye
-
Temel maaş
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
Prim
DKK 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Banking Circle?

DKK 1.06M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Banking Circle şirketindeki in Denmark Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam DKK 963,619 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Banking Circle şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Denmark için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat DKK 566,448 tutarındadır.

