Bank of China
Bank of China Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Bank of China şirketinde in Hong Kong (SAR) ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına HK$322K ile HK$460K arasında değişmektedir. Bank of China şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

HK$370K - HK$433K
Hong Kong (SAR)
Yaygın Aralık
Olası Aralık
HK$322KHK$370KHK$433KHK$460K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

HK$1.24M

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Bank of China?

SSS

Bank of China şirketindeki in Hong Kong (SAR) Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam HKHK$3,577,178 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bank of China şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Hong Kong (SAR) için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat HKHK$2,507,083 tutarındadır.

