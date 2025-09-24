Şirket Dizini
Bank of China
Bank of China
Bank of China Elektrik Mühendisi Maaşlar

Bank of China şirketinde in Australia ortalama Elektrik Mühendisi toplam tazminatı year başına A$98.4K ile A$143K arasında değişmektedir. Bank of China şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

A$113K - A$129K
Australia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
A$98.4KA$113KA$129KA$143K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Elektrik Mühendisi sa Bank of China in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$143,370. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bank of China para sa Elektrik Mühendisi role in Australia ay A$98,415.

