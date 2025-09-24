Şirket Dizini
Bank of China
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

Bank of China Veri Bilimci Maaşlar

Bank of China şirketinde in United States ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına $119K ile $170K arasında değişmektedir. Bank of China şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$137K - $160K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$119K$137K$160K$170K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Bank of China?

SSS

Bank of China şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $170,352 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bank of China şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,392 tutarındadır.

