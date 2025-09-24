Şirket Dizini
Bank of China
Bank of China Müşteri Hizmetleri Maaşlar

Bank of China şirketinde in United Kingdom ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına £21.1K ile £29.5K arasında değişmektedir. Bank of China şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£22.9K - £27.8K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£21.1K£22.9K£27.8K£29.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

£121K

Kariyer seviyeleri nelerdir Bank of China?

SSS

Bank of China şirketindeki in United Kingdom Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £29,549 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bank of China şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £21,143 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar