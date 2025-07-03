Şirket Dizini
Bajaj Capital
Bajaj Capital Maaşlar

Bajaj Capital şirketinin medyan maaşı Satış için $5,382 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Bajaj Capital. Son güncellenme: 11/21/2025

Satış
$5.4K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın


SSS

Bajaj Capital şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $5,382 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bajaj Capital şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $5,382 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

