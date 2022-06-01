Aya Healthcare Maaşlar

Aya Healthcare şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $110,744 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $237,180 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Aya Healthcare . Son güncellenme: 11/14/2025