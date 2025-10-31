Şirket Dizini
Axtel Industries
Axtel Industries
  • Maaşlar
  • Siber Güvenlik Analisti

  • Tüm Siber Güvenlik Analisti Maaşları

Axtel Industries Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

Axtel Industries şirketinde ortalama Siber Güvenlik Analisti toplam tazminatı year başına MX$502K ile MX$686K arasında değişmektedir. Axtel Industries şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

MX$538K - MX$650K
Mexico
Yaygın Aralık
Olası Aralık
MX$502KMX$538KMX$650KMX$686K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Axtel Industries?

SSS

Axtel Industries şirketindeki Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MXMX$13,077,804 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Axtel Industries şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MXMX$9,582,860 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar