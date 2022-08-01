Şirket Dizini
AXS
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

AXS Maaşlar

AXS şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $99,500 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $198,990 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: AXS. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Ürün Müdürü
Median $113K
Yazılım Mühendisi
Median $105K
Müşteri Hizmetleri
$99.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Veri Analisti
$119K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$199K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

AXS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $198,990 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AXS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $113,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    AXS için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • PayPal
  • Square
  • Uber
  • Intuit
  • Spotify
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar