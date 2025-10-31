Şirket Dizini
Axos Financial Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Axos Financial şirketinde in United States ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına $123K ile $171K arasında değişmektedir. Axos Financial şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$132K - $155K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$123K$132K$155K$171K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
SSS

Axos Financial şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $171,113 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Axos Financial şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $122,850 tutarındadır.

