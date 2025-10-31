Şirket Dizini
Axos Financial
Axos Financial Veri Bilimci Maaşlar

Axos Financial şirketinde in United States ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına $37.8K ile $52.8K arasında değişmektedir. Axos Financial şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$41K - $49.6K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$37.8K$41K$49.6K$52.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Axos Financial?

SSS

Axos Financial şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $52,803 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Axos Financial şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $37,782 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar