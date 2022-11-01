Şirket Dizini
Avidbots
Avidbots Maaşlar

Avidbots'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $92,263'den üst uçta İnsan Operasyonları için $121,187'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Avidbots. Son güncelleme: 8/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $93.7K
İnsan Operasyonları
$121K
Ürün Yöneticisi
$92.3K

SSS

The highest paying role reported at Avidbots is İnsan Operasyonları at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avidbots is $93,655.

