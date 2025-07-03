Şirket Dizini
Avid
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Avid Maaşlar

Avid şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $72,823 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $162,787 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Avid. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Ürün Tasarımcısı
$139K
Proje Müdürü
$163K
Yazılım Mühendisi
$72.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Avid şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $162,787 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Avid şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $139,300 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Avid için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Intuit
  • Flipkart
  • Databricks
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar