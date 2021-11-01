Şirket Dizini
Aviatrix
Aviatrix Maaşlar

Aviatrix şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Başarısı için yıllık $81,397 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $301,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Aviatrix. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Müşteri Başarısı
$81.4K
Satış Mühendisi
$219K

Çözüm Mimarı
$302K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Aviatrix şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Aviatrix şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $301,500 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aviatrix şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $233,200 tutarındadır.

