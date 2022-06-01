Şirket Dizini
Avaya
Avaya Maaşlar

Avaya şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Yazar için yıllık $21,134 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $218,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Avaya. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Yazılım Mühendisi
Median $21.8K
Mali Analист
$181K
Ürün Müdürü
$112K

Proje Müdürü
$34.3K
İK Uzmanı
$125K
Satış
$219K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$149K
Çözüm Mimarı
$128K
Teknik Yazar
$21.1K
SSS

Avaya şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $218,900 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Avaya şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,424 tutarındadır.

