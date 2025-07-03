Şirket Dizini
Avantor
Avantor Maaşlar

Avantor şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $119,761 toplam tazminattan üst seviyede Siber Güvenlik Analisti için $234,969 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Avantor. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Satış
Median $125K
Veri Bilimci
$201K
Pazarlama
$179K

Makine Mühendisi
$120K
Ürün Müdürü
$151K
Siber Güvenlik Analisti
$235K
Yazılım Mühendisi
$201K
SSS

Avantor şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $234,969 tazminatla Siber Güvenlik Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Avantor şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $179,100 tutarındadır.

