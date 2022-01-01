Şirket Dizini
Autonomous Maaşlar

Autonomous'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $26,532'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $64,675'ye kadar değişir.

$160K

İnşaat Mühendisi
$44K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$64.7K
Proje Yöneticisi
$26.5K

SSS

Autonomous'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $64,675 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Autonomous'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $44,001'dır.

