Autodesk şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı P3 için year başına $144K ile P4 için year başına $216K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $188K tutarındadır. Autodesk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)