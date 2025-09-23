Şirket Dizini
Autodesk
Autodesk Çözüm Mimarı Maaşlar

Autodesk şirketinde in United States Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına $300K tutarındadır. Autodesk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Yıllık toplam
$300K
Seviye
Software Architect
Temel maaş
$200K
Stock (/yr)
$60K
Prim
$40K
Şirketteki yılı
13 Yıl
Deneyim yılı
21 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Autodesk?

$160K

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

SSS

The highest paying salary package reported for a Çözüm Mimarı at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $410,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Çözüm Mimarı role in United States is $286,000.

Diğer Kaynaklar