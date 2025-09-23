Şirket Dizini
Autodesk
  • Maaşlar
  • Siber Güvenlik Analisti

  • Tüm Siber Güvenlik Analisti Maaşları

Autodesk Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

Autodesk şirketinde Siber Güvenlik Analisti tazminat paketi medyanı year başına $208K tutarındadır. Autodesk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Autodesk
Cybersecurity Analyst
San Francisco, CA
Yıllık toplam
$208K
Seviye
hidden
Temel maaş
$163K
Stock (/yr)
$40K
Prim
$5K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Autodesk?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Siber Güvenlik Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Autodesk şirketindeki Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $353,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Autodesk şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $208,000 tutarındadır.

