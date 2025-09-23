Autodesk şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminatı P1 için year başına $122K ile P5 için year başına $292K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $147K tutarındadır. Autodesk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)
