Autodesk Ortak Müdürü Maaşlar

Autodesk şirketinde in Australia ortalama Ortak Müdürü toplam tazminatı year başına A$240K ile A$327K arasında değişmektedir. Autodesk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

A$256K - A$310K
Australia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
A$240KA$256KA$310KA$327K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

SSS

Autodesk şirketindeki in Australia Ortak Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam A$326,934 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Autodesk şirketinde Ortak Müdürü rolü in Australia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat A$239,564 tutarındadır.

