Şirket Dizini
Autodesk
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İnşaat Mühendisi

  • Tüm İnşaat Mühendisi Maaşları

Autodesk İnşaat Mühendisi Maaşlar

Autodesk şirketinde in India ortalama İnşaat Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹1.8M ile ₹2.47M arasında değişmektedir. Autodesk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹1.96M - ₹2.32M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹1.8M₹1.96M₹2.32M₹2.47M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha İnşaat Mühendisi maaş bilgisis için Autodesk kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

₹13.96M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İnşaat Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

The highest paying salary package reported for a İnşaat Mühendisi at Autodesk in India sits at a yearly total compensation of ₹2,471,109. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the İnşaat Mühendisi role in India is ₹1,804,984.

Öne Çıkan İş İlanları

    Autodesk için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar