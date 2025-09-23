Şirket Dizini
Australian Government
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

Australian Government Veri Bilimci Maaşlar

Australian Government şirketinde in Australia Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına A$139K tutarındadır. Australian Government şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Yıllık toplam
A$139K
Seviye
Senior Data Scientist
Temel maaş
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Prim
A$0
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Australian Government?

A$249K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimci tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Veri Bilimci hos Australian Government in Australia ligger på en årlig totalkompensasjon på A$154,541. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Australian Government for Veri Bilimci rollen in Australia er A$87,363.

Öne Çıkan İş İlanları

    Australian Government için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Facebook
  • Netflix
  • Dropbox
  • Apple
  • Google
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar