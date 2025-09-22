Aurora şirketinde in United States Makine Mühendisi tazminatı P6 için year başına $250K ile P7 için year başına $305K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $244K tutarındadır. Aurora şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Aurora şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
