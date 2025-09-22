Şirket Dizini
Aurora
Aurora Donanım Mühendisi Maaşlar

Aurora şirketinde in United States Donanım Mühendisi tazminatı P4 için year başına $184K ile P8 için year başına $362K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $270K tutarındadır. Aurora şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P4
$184K
$146K
$16K
$22.4K
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$343K
$231K
$63K
$49.1K
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Aurora şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Aurora şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Aurora şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $450,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aurora şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $272,770 tutarındadır.

