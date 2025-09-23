Şirket Dizini
Aurora Solar
Aurora Solar Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Aurora Solar şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına $198K ile $270K arasında değişmektedir. Aurora Solar şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$212K - $256K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$198K$212K$256K$270K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Aurora Solar şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Aurora Solar şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $270,280 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aurora Solar şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $198,050 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar