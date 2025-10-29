Şirket Dizini
Aurizn
Aurizn Veri Bilimci Maaşlar

Aurizn şirketinde in Australia Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına A$80.3K tutarındadır. Aurizn şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Yıllık toplam
A$80.3K
Seviye
-
Temel maaş
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Prim
A$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Aurizn?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Aurizn şirketindeki in Australia Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam A$95,443 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Aurizn şirketinde Veri Bilimci rolü in Australia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat A$80,279 tutarındadır.

